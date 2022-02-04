США попросили Японию перенаправить часть импорта СПГ в Европу в случае перебоев с поставками

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A liquefied natural gas (LNG) tanker is tugged towards a thermal power station in Futtsu, east of Tokyo, Japan November 13, 2017. REUTERS/Issei Kato - RC1F61927820
A liquefied natural gas (LNG) tanker is tugged towards a thermal power station in Futtsu, east of Tokyo, Japan November 13, 2017. REUTERS/Issei Kato - RC1F61927820

ТОКИО (Рейтер) - Соединенные Штаты спросили Японию, сможет ли она перенаправить часть импорта сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в случае сбоев поставок в связи с кризисом вокруг Украины, сообщили Рейтер в пятницу четыре правительственных источника.

Запрос поступил ранее на этой неделе, сказал один из источников.

Япония, крупный импортер СПГ, рассмотрит возможность оказания помощи международному сообществу в случае перебоев с поставками газа из России в Европу, сказал в пятницу министр промышленности Коити Хагиуда.

(Ёсифуми Такемото. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

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