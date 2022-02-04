Nikkei показал первый недельный прирост за последние пять недель

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A man walks past the logo of Japan Exchange Group Inc. at the Tokyo Stock Exchange (TSE) in Tokyo August 26, 2015. Asian stocks fell on Wednesday as investors feared fresh rate cuts in China would not be enough to stabilize its cooling economy or halt a collapse in its stock markets. REUTERS/Yuya Shino
A man walks past the logo of Japan Exchange Group Inc. at the Tokyo Stock Exchange (TSE) in Tokyo August 26, 2015. Asian stocks fell on Wednesday as investors feared fresh rate cuts in China would not be enough to stabilize its cooling economy or halt a collapse in its stock markets. REUTERS/Yuya Shino

(Исправлено слово в заголовке)

ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei вырос в пятницу, развернувшись после вялой утренней сессии, и закрылся с солидным подъемом, прервав четырехнедельную полосу неудач.

Nikkei вырос на 0,73% до 27.439,99 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,55% до 1.930,56 пункта.

За неделю японские акции показали подъем на 2,71% - лучший недельный результат с середины октября, - повторив динамику глобального фондового индекса на фоне в целом хорошей корпоративной отчетности.

Подъем возглавили акции Konami Holdings Corp, Kawasaki Kisen Kaisha и Nippon Yusen KK, подорожавшие на 11,71%, 9,65% и 6,18% соответственно.

Трейдеры ориентировались на рост фьючерсов на Уолл-стрит, чему способствовали высокие показатели прибыли Amazon.com, отодвинувшие на второй план опасения относительно роста инфляции и ужесточения политики мировых центральных банков.

"Существует еще много причин для осторожности, но японские акции уже были достаточно сильно распроданы в январе, поэтому сейчас трудно продолжать их продавать", - сказал участник рынка в одной из местных финансовых компаний.

(Бюро Рейтер в Токио. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
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Reuters Economy