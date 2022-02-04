Nikkei показал первый недельный прирост за последние пять недель

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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei вырос в пятницу, развернувшись после вялой утренней сессии, и закрылся с солидным подъемом, прервав четырехнедельную полосу неудач.

Nikkei вырос на 0,73% до 27.439,99 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,55% до 1.930,56 пункта.

За неделю японские акции показали подъем на 2,71% - лучший недельный результат с середины октября, - повторив динамику глобального фондового индекса на фоне в целом хорошей корпоративной отчетности.

Подъем возглавили акции Konami Holdings Corp, Kawasaki Kisen Kaisha и Nippon Yusen KK, подорожавшие на 11,71%, 9,65% и 6,18% соответственно.

Трейдеры ориентировались на рост фьючерсов на Уолл-стрит, чему способствовали высокие показатели прибыли Amazon.com, отодвинувшие на второй план опасения относительно роста инфляции и ужесточения политики мировых центральных банков.

"Существует еще много причин для осторожности, но японские акции уже были достаточно сильно распроданы в январе, поэтому сейчас трудно продолжать их продавать", - сказал участник рынка в одной из местных финансовых компаний.

(Бюро Рейтер в Токио. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)

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