ОЛИМПИАДА-Российские фигуристы завоевали командное золото, Валиева первой в мире исполнила четверной прыжок на Играх

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2022 Beijing Olympics - Figure Skating - Team Event - Women Single Skating - Free Skating - Capital Indoor Stadium, Beijing, China - February 7, 2022. Kamila Valieva of the Russian Olympic Committee in action. REUTERS/Phil Noble
2022 Beijing Olympics - Figure Skating - Team Event - Women Single Skating - Free Skating - Capital Indoor Stadium, Beijing, China - February 7, 2022. Kamila Valieva of the Russian Olympic Committee in action. REUTERS/Phil Noble

ПЕКИН (Рейтер) - Российские спортсмены завоевали золото в командном зачете по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине в понедельник, при этом 15-летняя Камила Валиева стала первой в истории фигуристкой, исполнившей на Олимпийском турнире прыжок в четыре оборота.

Соединенные Штаты взяли серебро, в то время как Япония завоевала бронзу.

Первую золотую медаль Игр-2022 для сборной Олимпийского комитета России завоевал в воскресенье лыжник Александр Большунов, победивший в скиатлоне. Россиянин Денис Спицов получил в этой дисциплине серебро.

(Габриэль Тетро-Фарбер и Чан-Ран Ким при участии Иэна Рэнсома. Перевел Калеб Дэвис.)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
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Reuters