ОЛИМПИАДА-Российские фигуристы завоевали командное золото, Валиева первой в мире исполнила четверной прыжок на Играх

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ПЕКИН (Рейтер) - Российские спортсмены завоевали золото в командном зачете по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине в понедельник, при этом 15-летняя Камила Валиева стала первой в истории фигуристкой, исполнившей на Олимпийском турнире прыжок в четыре оборота.

Соединенные Штаты взяли серебро, в то время как Япония завоевала бронзу.

Первую золотую медаль Игр-2022 для сборной Олимпийского комитета России завоевал в воскресенье лыжник Александр Большунов, победивший в скиатлоне. Россиянин Денис Спицов получил в этой дисциплине серебро.

(Габриэль Тетро-Фарбер и Чан-Ран Ким при участии Иэна Рэнсома. Перевел Калеб Дэвис.)

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