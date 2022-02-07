Цены на нефть разнонаправленны на фоне признаков прогресса в ядерных переговорах США и Ирана

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ТОКИО (Рейтер) - Цены на нефть движутся разнонаправленно в понедельник на фоне ожиданий, что переговоры между США и Ираном о возобновлении ядерной сделки, вероятно, близки к завершению, что приведет к увеличению уровня предложения нефти, но опасения о глобальных поставках ограничивают снижение бенчмарков.

Администрация президента США Джо Байдена в пятницу вновь ввела в действие меры, освобождающие Иран от санкций, чтобы открыть путь совместным с Ираном проектам российских, китайских и европейских компаний в области нераспространения ядерного оружия, по мере того как переговоры Вашингтона и Тегерана выходят на финишную прямую.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:18 МСК выросли на 0,19% до $93,45 за баррель, марки WTI - снизились на 0,37% до $91,98 за баррель.

Оба бенчмарка выросли до семилетнего пика в пятницу, продолжив ралли седьмую неделю подряд из-за сохраняющихся опасений о перебоях в поставках, подкрепленных политическими волнениями в некоторых странах - крупных производителях сырья.

По мнению аналитиков, цены на нефть, уже поднявшиеся почти на 20% в этом году, вероятно, превысят $100 за баррель на фоне сильного мирового спроса.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники во главе с Россией пока не в состоянии достичь целевых объемов добычи, несмотря на давление со стороны основных потребителей, призывающих нарастить поставки более быстрыми темпами.

(Юка Обаяси. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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