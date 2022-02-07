Японские индексы закрылись снижением из-за промышленного сектора
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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei закрылся в минусе в понедельник, так как разочаровывающие финансовые результаты оказали давление на компании промышленного сектора, при этом сохранялись опасения по поводу более быстрых темпов ужесточения денежно-кредитной политики во всем мире.
Индекс Nikkei упал на 0,7% до 27.248,87 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 0,24% до 1.925,99 пункта.
Лидерами снижения стали бумаги Olympus Corp, рухнувшие на 12,22% после слабого квартального отчета, а также Denka Co и Taiyo Yuden Co, подешевевшие на 9,69% и 9,11% соответственно.
Благодаря хорошей отчетности Nissan Chemical Corp акции подорожали на 5,61%.
Котировки финансовых компаний выросли на фоне повышения доходности облигаций, так как опубликованные в пятницу данные о рынке труда США усилили ожидания агрессивного подхода ФРС к повышению процентной ставки.
Акции энергетических компаний также выросли на фоне роста цен на нефть.
(Бюро Рейтер в Токио. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
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