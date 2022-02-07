Toshiba планирует разделиться на две части, а не три; повышает выплаты акционерам

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ТОКИО (Рейтер) - Крупнейшая японская транснациональная корпорация Toshiba Corp сообщила о своем намерении разделиться на две компании вместо трех, о которых сообщалось ранее, а также повысить запланированные выплаты акционерам в попытке успокоить инвесторов.

В рамках нового плана реструктуризации Toshiba отделит в новую компанию производство электронных устройств, включив туда подразделение выпуска микросхем. Ранее японский конгломерат предполагал разделиться на три публичные компании, которые специализировались бы на энергетике и инфраструктуре, электронных устройствах и чипах памяти.

Toshiba также намеревается повысить выплаты акционерам до 300 миллиардов иен ($2,6 миллиарда) в течение двух лет со 100 миллиардов иен, предполагавшихся ранее.

Пересмотренный план разделения бизнеса, как ожидается, всё равно вызовет противодействие со стороны иностранных хедж-фондов.

($1 = 115,2800 иены)

(Макико Ямазаки при участии Сатоси Сугиямы и Дэвида Долана. Перевод Анны Бахтиной. Редактор Анна Козлова)

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