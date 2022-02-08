Парламент Японии в резолюции об Украине осудил попытки изменить статус-кво силой

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ТОКИО (Рейтер) - Нижняя палата японского парламента во вторник приняла резолюцию о росте напряженности вокруг Украины, осудив любые попытки изменить статус-кво силовым путем и призвав правительство премьер-министра Фумио Кисиды сделать все возможное для достижения мира.

"Глубоко обеспокоенная сложившейся ситуацией, палата заявляет, что она всегда с украинским народом, который надеется на стабильность своей страны и региона. Изменение статус-кво с помощью силы со стороны любой страны никогда не является приемлемым", - говорится в резолюции парламента.

"Мы решительно призываем правительство воплотить наше намерение, сотрудничать с международным сообществом, использовать все дипломатические ресурсы и сделать все возможное для ослабления напряженности вокруг Украины и скорейшего установления мира", - говорится в резолюции.

(Киёси Такенака. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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