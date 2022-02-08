Парламент Японии в резолюции об Украине осудил попытки изменить статус-кво силой

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A militant of the separatist Donetsk People
A militant of the separatist Donetsk People's Republic is seen at frontline positions located on the troops contact line with Ukrainian forces near the village of Leninsko in Donetsk Region, Ukraine December 18, 2020. REUTERS/Alexander Ermochenko

ТОКИО (Рейтер) - Нижняя палата японского парламента во вторник приняла резолюцию о росте напряженности вокруг Украины, осудив любые попытки изменить статус-кво силовым путем и призвав правительство премьер-министра Фумио Кисиды сделать все возможное для достижения мира.

"Глубоко обеспокоенная сложившейся ситуацией, палата заявляет, что она всегда с украинским народом, который надеется на стабильность своей страны и региона. Изменение статус-кво с помощью силы со стороны любой страны никогда не является приемлемым", - говорится в резолюции парламента.

"Мы решительно призываем правительство воплотить наше намерение, сотрудничать с международным сообществом, использовать все дипломатические ресурсы и сделать все возможное для ослабления напряженности вокруг Украины и скорейшего установления мира", - говорится в резолюции.

(Киёси Такенака. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters