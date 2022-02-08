Техсектор подтолкнул Nikkei вверх, несмотря на осторожность в преддверии данных об инфляции в США

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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei закрылся в небольшом плюсе во вторник благодаря росту акций технологических компаний. Инвесторы скупали подешевевшие бумаги, несмотря на осторожность в преддверии выхода данных об инфляции в США позднее на этой неделе.

Nikkei вырос на 0,13% до 27.284,52 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,42% до 1.934,06 пункта.

"Японские акции восстановились на фоне роста фьючерсов на Nasdaq, но подъем был ограничен, поскольку инвесторы были осторожны в преддверии выхода отчета об индексе потребительских цен в США после сильных трудовых данных", - сказал Такатоси Итосима из Pictet Asset Management.

Лидерами роста стали акции технологического сектора: бумаги телекоммуникационной компании KDDI подорожали на 1,63%, производителя роботов Fanuc - на 1,37%, а поставщика оборудования для производства микрочипов Tokyo Electron - на 0,4%.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

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