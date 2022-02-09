Доллар малоподвижен в ожидании данных об инфляции, евро стабилизировался после комментариев Лагард

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ТОКИО (Рейтер) - Доллар не показывает ярко выраженной динамики в среду, накануне публикации данных о потребительских ценах в США, которые могут дать новые подсказки о темпах ужесточения политики Федрезерва.

Евро стабилизировался после отступления от почти трехмесячного пика. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард ранее на этой неделе снизила ожидания агрессивного повышения процентных ставок.

Единая валюта к 10:11 МСК была малоподвижна на уровне $1,1418​.

Австралийский доллар подорожал на 0,18% до $0,7158, получив поддержку на фоне улучшения аппетита к риску.

"Мы считаем, что прогнозы повышения ставок ЕЦБ в ближайшее время слишком агрессивны", что дает евро "скромный потенциал снижения" к доллару, говорится в отчете стратега Commonwealth Bank of Australia Кимберли Манди. Вероятный уровень поддержки находится на отметке $1,1235, пишет она.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,07% до 95,577​.

Индекс доллара показывает "тренд на удержание позиций, пока рынки взвешивают перспективы резкого ужесточения политики ФРС на фоне отступления от "ястребиной" риторики ЕЦБ", говорится в клиентской записке стратегов Westpac.

Японская иена также малоподвижна и удерживается у отметки 115,49 за доллар.

Фунт стерлингов поднялся на 0,09% до $1,3553​.

(Кевин Баклэнд. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

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