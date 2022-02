Японские акции закрылись ростом благодаря хорошим результатам компаний, ралли Уолл-стрит

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японские акции завершили торги среды ростом вслед за Уолл-стрит, поддержку настроениям также оказали хорошие финансовые результаты компаний.

Индекс Nikkei вырос на 1,08% до 27.579,87 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,94% до 1.952,22 пункта.

Подъем возглавили акции IHI Corp, AGC Inc и JFE Holdings Inc, подорожавшие на 10,05%, 9,43% и 9,04% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги DeNA Co Ltd, Taiheiyo Cement Corp и Meiji Holdings Co Ltd, подешевевшие на 6,98​%, 5,82% и 4,95% соответственно.

Индексы Уолл-стрит резко выросли во вторник благодаря подъему бумаг Apple и Microsoft, а скачок доходности казначейских облигаций подтолкнул вверх акции банков в преддверии выхода данных об инфляции на этой неделе. [.N]

"Рынок США поддержал настроения. И инвесторы скупали акции компаний, которые отчитались о высокой прибыли", - сказал Масахиро Итикава из Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

"Похоже, инвесторы справились с опасениями по поводу ужесточения денежно-кредитной политики в США".

Котировки Toyota Motor выросли на 0,94%, несмотря на то, что компания снизила целевой уровень годового производства еще на полмиллиона автомобилей из-за дефицита полупроводников и влияния пандемии.

(Дзюнко Фудзита. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html