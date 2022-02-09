Японские акции закрылись ростом благодаря хорошим результатам компаний, ралли Уолл-стрит

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An employee of the foreign exchange trading company works in front of monitors showing Japan
An employee of the foreign exchange trading company works in front of monitors showing Japan's Nikkei share average and the Japanese yen exchange rate against the U.S. dollar at a dealing room in Tokyo, Japan November 9, 2020. REUTERS/Issei Kato

ТОКИО (Рейтер) - Японские акции завершили торги среды ростом вслед за Уолл-стрит, поддержку настроениям также оказали хорошие финансовые результаты компаний.

Индекс Nikkei вырос на 1,08% до 27.579,87 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,94% до 1.952,22 пункта.

Подъем возглавили акции IHI Corp, AGC Inc и JFE Holdings Inc, подорожавшие на 10,05%, 9,43% и 9,04% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги DeNA Co Ltd, Taiheiyo Cement Corp и Meiji Holdings Co Ltd, подешевевшие на 6,98​%, 5,82% и 4,95% соответственно.

Индексы Уолл-стрит резко выросли во вторник благодаря подъему бумаг Apple и Microsoft, а скачок доходности казначейских облигаций подтолкнул вверх акции банков в преддверии выхода данных об инфляции на этой неделе. [.N]

"Рынок США поддержал настроения. И инвесторы скупали акции компаний, которые отчитались о высокой прибыли", - сказал Масахиро Итикава из Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

"Похоже, инвесторы справились с опасениями по поводу ужесточения денежно-кредитной политики в США".

Котировки Toyota Motor выросли на 0,94%, несмотря на то, что компания снизила целевой уровень годового производства еще на полмиллиона автомобилей из-за дефицита полупроводников и влияния пандемии.

(Дзюнко Фудзита. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
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