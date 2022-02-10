Японские акции закрылись ростом при сильном техсекторе

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ТОКИО (Рейтер) - Основные фондовые индексы Японии выросли в четверг, при этом акции технологических компаний поднялись вслед за Уолл-стрит, вопреки осторожности в преддверии выхода экономических данных США, повлиявшей на настроения инвесторов.

Индекс акций Nikkei вырос на 0,42% до 27.696,08, показав в ходе сессии подъем на 1%. Более широкий индекс Topix вырос на 0,53% до 1.962,61.

Уолл-стрит закрылась накануне резким подъемом, так как акции роста укрепились из-за паузы в повышении процентных ставок, и оптимистичная отчетность компаний также привлекла инвесторов к покупке активов. [.N]

Бумаги компаний, связанных с производством микросхем, возглавили рост в индексе Nikkei: акции Tokyo Electron и Advantest выросли на 1,82% и 2,78% соответственно.

Японские рынки будут закрыты в пятницу в связи с государственным праздником.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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