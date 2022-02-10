Японские акции закрылись ростом при сильном техсекторе
Новости
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
ТОКИО (Рейтер) - Основные фондовые индексы Японии выросли в четверг, при этом акции технологических компаний поднялись вслед за Уолл-стрит, вопреки осторожности в преддверии выхода экономических данных США, повлиявшей на настроения инвесторов.
Индекс акций Nikkei вырос на 0,42% до 27.696,08, показав в ходе сессии подъем на 1%. Более широкий индекс Topix вырос на 0,53% до 1.962,61.
Уолл-стрит закрылась накануне резким подъемом, так как акции роста укрепились из-за паузы в повышении процентных ставок, и оптимистичная отчетность компаний также привлекла инвесторов к покупке активов. [.N]
Бумаги компаний, связанных с производством микросхем, возглавили рост в индексе Nikkei: акции Tokyo Electron и Advantest выросли на 1,82% и 2,78% соответственно.
Японские рынки будут закрыты в пятницу в связи с государственным праздником.
(Дзюнко Фудзита. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html