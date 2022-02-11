Тест Валиевой на допинг оказался положительным, МОК опротестует решение РУСАДА допустить ее до соревнований

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(Рейтер) - Международный олимпийский комитет опротестует решения антидопингового агентства России, РУСАДА, допустить фигуристку Камилу Валиеву к продолжению соревнований на Зимних играх в Пекине. Анализ, взятый до начала Олимпиады, показал наличие допинга у спортсменки, сообщило в пятницу международное агентство по тестированию (ITA).

Благодаря Валиевой российские спортсмены заняли первое место в командном зачете по фигурному катанию в понедельник, при этом 15-летняя фигуристка первой в истории исполнила на Олимпийском турнире прыжки в четыре оборота.

РУСАДА временно отстранило Валиеву от тренировок и соревнований после результатов тестов, полученных 8 февраля. Через день спортсменка опротестовала отстранение, и оно было снято. Причину снятия российское антидопинговое агентство не сообщило публично.

В пятницу Международный олимпийский комитет сообщил, что будет просить Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменить решение РУСАДА и отстранить Валиеву.

"Наша политика на 100 процентов антидопинговая", - сказал официальный представитель МОК Марк Адамс на пресс-конференции в пятницу.

Адамс также добавил, что МОК потребовал, чтобы решение было принято до вторника, когда в Пекине начинаются состязания в женском одиночном катании.

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отложил награждение фигуристов по итогам командного турнира в Пекине, сославшись на обстоятельства юридического плана.

(Жульен Прето и Каролос Громан. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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