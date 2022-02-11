Кремль назвал ситуацию с фигуристкой Валиевой недоразумением

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МОСКВА (Рейтер) - Кремль считает недоразумением ситуацию с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой и призывает дождаться окончания разбирательства.

"У Кремля сейчас нет вопросов, у Кремля сейчас ко всем есть призыв - давайте дождемся. Наши спортивные чиновники делают свою работу. Мы убеждены, сейчас мы убеждены, что речь идет о каком-то недоразумении", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в пятницу.

У российских спортивных чиновников "есть определенные вопросы к срокам тестирования проб" фигуристки, сказал он, но добавил, что Кремль пока не комментирует ситуацию и советует дождаться завершения разбирательства.

"Мы с огромным уважением относимся и к ВАДА, и к МОКу. Сейчас всем занимаются там. Время Олимпиады, давайте не будем никуда спешить и дождемся, когда будет завершено разбирательство и когда МОК примет и обнародует свое решение. Пока же мы все поддерживаем нашу Камилу Валиеву и желаем ей успехов", - сказал он.

Международный олимпийский комитет (МОК) отложил награждение российской команды по фигурному катанию на Олимпиаде 2022 в Пекине из-за допинг-пробы Валиевой.

Благодаря 15-летней фигуристке российские спортсмены заняли первое место в командном зачете по фигурному катанию в понедельник, при этом Валиева первой в истории исполнила на Олимпийском турнире прыжки в четыре оборота.

Песков сказал, что российское власти "абсолютно безгранично и полностью" поддерживают спортсменку:

"И говорим Камиле: Камила не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и главное - выступай и всех побеждай!"

Тест на допинг был взят у спортсменки 25 декабря во время чемпионата России, однако его результат был передан аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) лабораторией в Стокгольме лишь 8 февраля.

Атидопинговое агентство России РУСАДА временно отстранило Валиеву от тренировок и соревнований после результатов тестов, но через день спортсменка опротестовала отстранение, и оно было снято.

Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило в пятницу, что анализ, взятый до начала Олимпиады, показал наличие допинга у спортсменки.

МОК намерен оспорить решение РУСАДА о допуске фигуристки к продолжению соревнований на Зимних играх в Пекине.

(Дмитрий Антонов. Текст Анастасии Лырчиковой)

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