ГРАФИК-Пятерка в фокусе: испытание центробанков на прочность

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(Рейтер) - Рынки сейчас, похоже, настроены на значительное повышение ставки в США в марте, поэтому в ближайшие дни в центре внимания будут протоколы заседаний ФРС и комментарии ее чиновников.

Европейские и японские рынки облигаций могут продолжить проверять решимость регуляторов сдерживать рост стоимости заимствований, статистика из Великобритании может пролить свет на следующий шаг Банка Англии, а челночная дипломатия будет вновь пытаться предотвратить войну в Украине.

Вот что ждет ключевые рынки на предстоящей неделе.

1/ ПРОТОКОЛЫ

После того, как инфляция в США в январе показала самый большой годовой рост за последние 40 лет, рынки закладывают в цены высокую вероятность того, что ФРС повысит ставки на половину процентного пункта в марте.

Протокол январского заседания ФРС, который должен быть опубликован в среду, уже может показаться устаревшим. Тем не менее, охваченные тревогой инвесторы будут изучать его в поисках сигналов о том, насколько серьезные шаги задумывает регулятор.

В январе ФРС наметила повышение ставок на март, а также подтвердила, что в марте закончится покупка облигаций. Протокол может дать представление о том, когда и как быстро ФРС может сократить баланс, который во время пандемии увеличился примерно вдвое - почти до $9 триллионов.

2/ КТО ГЛАВНЫЙ?

Если азиатским рынкам нужно было напоминание о том, кто здесь главный, Банк Японии с радостью предоставил им его, сообщив, что купит неограниченное количество 10-летних облигаций по ставке 0,25%, и подчеркнув решимость не допустить слишком высокого роста стоимости заимствований.

Доходность 10-летних облигаций Японии обновляла шестилетние максимумы каждый день на протяжении последней недели, поднявшись до 0,23%, что всего на 2 базисных пункта ниже допустимого предела, установленного Банком Японии.

Поскольку неуклонный рост доходности облигаций во всем мире отразился и на Японии, некоторые подозревают, что глобальная тенденция к ужесточению денежно-кредитной политики может вызвать изменения в "голубиной" позиции японского центробанка.

Интервенция на рынке облигаций показывает, что до этого пока далеко. Глава регулятора Харухико Курода продолжает обещать чрезвычайную поддержку экономики, свежие данные о которой выйдут во вторник.

3/ ГДЕ У ЕЦБ "ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ"?

В то время как Банк Японии начинает принимать меры, Европейский центральный банк, судя по всему, может допустить повышение стоимости заимствований, поскольку его внимание сосредоточено на инфляции.

Премии держателям 10-летних облигаций стран Южной Европы по отношению к доходности госбондов Германии сейчас самые большие с середины 2020 года, а спред доходности Bunds и гособлигаций Италии находится на 20 базисных пунктов выше уровней, наблюдавшихся до "ястребиного" поворота ЕЦБ 3 февраля.

Периферия находится в более выгодном положении благодаря низкой стоимости рефинансирования долга и фонду восстановления ЕС.

Однако потенциально более быстрое, чем ожидалось, сворачивание стимулирования, которое долгое время оберегало периферию, является большой проблемой, и позиция ЕЦБ может подвергнуться испытанию.

Предел, до которого ЕЦБ готов терпеть повышение доходности госбондов, ужесточающее финансовые условия, может быть уже близок, и рынки нервничают не зря.

4/ БОЛЬШИЕ БРИТАНСКИЕ ДАННЫЕ

Грядущая неделя будет неделей больших данных в Великобритании: во вторник выйдет свежая статистика занятости, в среду - индекс инфляции, а в пятницу - данные о розничных продажах.

Они будут в центре внимания, потому что Банк Англии только что провел ряд повышений ставок впервые с 2004 года, утроил прогноз роста заработной платы и предсказал, что инфляция зашкалит за 7%. Рынки прогнозируют повышение ставок еще на 130 базисных пунктов до конца года.

5/ ВОЙСКА, ПЕРЕГОВОРЫ И СТОЛЫ

Активность челночной дипломатии достигла апогея в попытках не допустить перерастания напряженности между Москвой и Западом в полномасштабный конфликт вокруг Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник последует за президентом Франции Эмманюэлем Макроном и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, а затем отправится в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В Москву также должен прилететь министр иностранных дел Польши, а в среду в Брюсселе пройдет встреча министров обороны НАТО.

В то время как наращивание российских войск у границ Украины продолжается, а западные державы направляют военных на восточные границы ЕС и готовят санкции против Москвы, рынки, похоже, сосредоточены на других вопросах, таких как центральные банки и инфляция.

Ближайшие дни могут показать, улучшит ли этот дипломатический натиск международные отношения и удастся ли сохранить энергопоток из России в Европу.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду:

(Ира Иосебашвили в Нью-Йорке, Кевин Бакленд в Токио, Суджата Рао, Карин Строкер и Дара Ранасингхе в Лондоне. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)

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