ОЛИМПИАДА-Спортивный суд разрешил российской фигуристке Валиевой продолжать состязания в Пекине

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ПЕКИН (Рейтер) - Российская фигуристка Камила Валиева допущена к участию в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в понедельник.

Согласно сообщению на сайте суда, CAS оставил в силе решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии дисквалификации с 15-летней спортсменки, которая сдала положительный тест на допинг 25 декабря.

Спортивный суд руководствовался тем, что несовершеннолетняя Валиева в соответствии с правилами Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) имеет защищенный статус, и сослался на это как одно из чрезвычайных обстоятельств дела.

ВАДА разочаровано решением CAS, говорится в заявлении агентства.

Положительный результат теста на запрещенные вещества, взятого на чемпионате России за полтора месяца до Олимпиады в Пекине, стал известен только 8 февраля - уже после того как фигуристы, представляющие Российский олимпийский комитет, заняли первое место в командном зачете благодаря сенсационному выступлению Валиевой, впервые в истории Олимпиад исполнившей прыжки в четыре оборота.

Церемония награждения была отложена, и медали еще не вручены. Международный олимпийский комитет в своем заявлении после решения CAS сообщил, что будет "следовать верховенству права" и разрешит Валиевой продолжать участвовать в Олимпийских играх в Пекине.

При этом МОК добавил, что проводить церемонию вручения медалей в командных соревнованиях по фигурному катанию во время Олимпийских игр в Пекине неприемлемо. Если Валиева войдет в первую тройку по итогам турнира одиночниц, церемонии вручения медалей в женском одиночном катании тоже не будет, уточнил МОК.

Согласно решению МОК, награждение будет проводиться только после рассмотрения дела о допинге в отношении Валиевой.

"Мы, как и все, рады, что Камила сможет продолжить участие в индивидуальном зачете. Что касается нашей золотой медали в командном зачете, мы надеемся, что она вскоре будет вручена, хотя какие-то процедуры могут еще предстоять. Это требует активной работы наших спортивных властей. Эта работа продолжается и будет продолжаться", - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он не стал комментировать отказ МОК проводить церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира и в женском одиночном катании, если Валиева войдет в тройку лидеров.

"Речь идет о серьезной работе и юристов, и представителей Российского олимпийского комитета, и РУСАДА, и ВАДА. Эта работа продолжается, давайте не будем комментариями мешать этой работе", - сказал Песков.

ЗАПОЗДАЛЫЙ ТЕСТ

CAS подчеркнул, что позднее оповещение о положительном результате допинг-теста фигуристки вызывает серьезные вопросы.

"То, что это было сообщено так поздно, посреди Олимпийских игр - не ее вина", - говорится в решении суда.

ВАДА сообщило в понедельник утром, что РУСАДА не уведомляло лабораторию о необходимости провести анализ теста Валиевой в приоритетном порядке до начала Зимней олимпиады в Пекине.

Международный олимпийский комитет (МОК), ВАДА и Международный союз конькобежцев (ISU) опротестовали решение РУСАДА снять запрет на участие Валиевой в Олимпиаде.

Вердикт Спортивного арбитражного суда не касается вопроса о том, принимала ли Валиева запрещенный препарат.

Соревнования женщин-одиночниц в Пекине, в которых Камила Валиева является бесспорным фаворитом, начнутся с короткой программы во вторник и завершатся в четверг произвольной программой. Валиева приступила к тренировке в понедельник после решения CAS.

В воскресенье Всемирное антидопинговое агентство сообщило Рейтер, что по просьбе МОК начинает расследование в отношении ближайшего окружения российской фигуристки: тренеров, врачей и других взрослых, принимавших участие в тренировках и подготовке Валиевой.

На Пекинской олимпиаде Валиеву сопровождают тренеры Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз.

(Каролос Громан и Жульен Прето при участии Дмитрия Антонова. Перевели Анна Бахтина, Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)

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