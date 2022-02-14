Nikkei упал на минимума 3 нед на фоне напряженности из-за Украины и инфляционных рисков в США

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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei упал в понедельник до минимума почти за три недели вслед за акциями техсектора на фоне опасений инвесторов по поводу эскалации напряженности вокруг Украины и расширения инфляционных рисков.

Индекс Nikkei закрылся падением на 2,23% до 27.079,59 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 1,63% до 1.930,65 пункта.

Лидерами снижения стали бумаги производителя шин Bridgestone Corp, а также M3 Inc и Showa Denko KK, подешевевшие на 8,92​%, 7,08% и 6,96% соответственно.

Акции тяжеловесов фондового рынка - владельца магазинов Uniqlo компании Fast Retailing, инвестиционной группы SoftBank Group и производителя кондиционеров Daikin Industries - подешевели на 3,09% - 4,1%.

"Поскольку (японский) рынок был закрыт в пятницу, сегодня рынок пострадал от двух отдельных негативных новостей, которые произошли на прошлой неделе - напряженности вокруг Украины и России и резкого роста потребительских цен в США, - сказал Судзи Хосои из Daiwa Securities.- Если ситуация в Украине ухудшится, рынок может упасть еще больше".

Уолл-стрит завершила сессию в пятницу значительным спадом второй день подряд.

(Дзюнко Фудзита. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)

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