Nikkei упал на минимума 3 нед на фоне напряженности из-за Украины и инфляционных рисков в США

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A man walks past the logo of Japan Exchange Group Inc. at the Tokyo Stock Exchange (TSE) in Tokyo August 26, 2015. Asian stocks fell on Wednesday as investors feared fresh rate cuts in China would not be enough to stabilize its cooling economy or halt a collapse in its stock markets. REUTERS/Yuya Shino
A man walks past the logo of Japan Exchange Group Inc. at the Tokyo Stock Exchange (TSE) in Tokyo August 26, 2015. Asian stocks fell on Wednesday as investors feared fresh rate cuts in China would not be enough to stabilize its cooling economy or halt a collapse in its stock markets. REUTERS/Yuya Shino

ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei упал в понедельник до минимума почти за три недели вслед за акциями техсектора на фоне опасений инвесторов по поводу эскалации напряженности вокруг Украины и расширения инфляционных рисков.

Индекс Nikkei закрылся падением на 2,23% до 27.079,59 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 1,63% до 1.930,65 пункта.

Лидерами снижения стали бумаги производителя шин Bridgestone Corp, а также M3 Inc и Showa Denko KK, подешевевшие на 8,92​%, 7,08% и 6,96% соответственно.

Акции тяжеловесов фондового рынка - владельца магазинов Uniqlo компании Fast Retailing, инвестиционной группы SoftBank Group и производителя кондиционеров Daikin Industries - подешевели на 3,09% - 4,1%.

"Поскольку (японский) рынок был закрыт в пятницу, сегодня рынок пострадал от двух отдельных негативных новостей, которые произошли на прошлой неделе - напряженности вокруг Украины и России и резкого роста потребительских цен в США, - сказал Судзи Хосои из Daiwa Securities.- Если ситуация в Украине ухудшится, рынок может упасть еще больше".

Уолл-стрит завершила сессию в пятницу значительным спадом второй день подряд.

(Дзюнко Фудзита. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
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Reuters Economy