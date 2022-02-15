ОЛИМПИАДА-Россия должна навести порядок в отношении допинга, виновные в деле Валиевой должны быть отлучены от спорта навсегда -- ВАДА
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ПЕКИН (Рейтер) - Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька сказал в понедельник, что хочет, чтобы российские власти изменили допинговую культуру в стране и провели тщательное расследование в отношении окружения несовершеннолетней фигуристки Камилы Валиевой, а всех виновных в применении допинга детьми пожизненно отлучили от спорта.
"Использование допинга для тренировки детей - это зло и непростительно, и врачи, тренеры и другой вспомогательный персонал, уличенные в предоставлении препаратов, улучшающих спортивные результаты несовершеннолетних, должны быть пожизненно дисквалифицированы, а лично я считаю, что они должны сидеть в тюрьме", - сказал Банька в интервью Рейтер в понедельник.
"Мы требуем, чтобы РУСАДА завершило тщательное расследование в отношении окружения (Валиевой). Мы также рассмотрим это (нарушение) и проследим, чтобы было проведено надлежащее расследование", - добавил Банька.
Российская фигуристка Камила Валиева допущена к участию в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в понедельник.
CAS оставил в силе решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии дисквалификации с 15-летней спортсменки, которая сдала положительный тест на допинг 25 декабря.
Банька также сказал, что спортивная культура в России должна измениться.
"Важно, чтобы культура в ближнем окружении российских спортсменов изменилась", - добавил он.
"У нас все еще есть старое поколение тренеров и врачей, которые работают с несовершеннолетними, со спортсменами, поэтому мы настоятельно требуем, чтобы... российское министерство спорта изменило эту ситуацию".
(Иэн Аксон и Стив Китинг. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html