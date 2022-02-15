Нефть дешевеет из-за фиксации прибыли, инвесторы следят за ситуацией вокруг Украины

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ТОКИО (Рейтер) - Цены на нефть идут вниз во вторник на фоне фиксации прибыли после ралли предыдущего дня, поднявшего цены до максимума семи лет, и падения мировых фондовых рынков, хотя потери были ограничены опасениями, что Россия может вторгнуться в Украину, что приведет к перебоям в поставках.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:12 МСК снизились на 0,48% до $96,02 за баррель, марки WTI - снизились на 0,59% до $94,9 за баррель.

Оба бенчмарка достигли пика с сентября 2014 года в понедельник: цена Brent достигала $96,78, а смеси WTI - $95,82.

"Инвесторы получили прибыль от ралли понедельника, хотя колебались, открывать ли новые короткие позиции, из-за роста напряженности в Восточной Европе, - сказал Хироюки Кикукава из Nissan Securities. - Рынки нефти могут пережить настоящую коррекцию, если будет заключена ядерная сделка между Ираном и США или глобальные акции будут падать дальше на фоне беспокойств об инфляции и о жесткой монетарной политике центробанков".

Мировые фондовые индексы обвалились в понедельник после предупреждения Соединенных Штатов, что Россия может в скором времени вторгнуться в Украину. [MKTS/GLOB]

Некоторые западные СМИ назвали 16 февраля датой возможного начала российского вторжения. Президент Украины Владимир Зеленский призвал провести в среду день национального единства. Инвесторы также следят за переговорами между США и Ираном. Министр иностранных дел Ирана сообщил, что Тегеран спешит достичь соглашения на ядерных переговорах в Вене, но при условии, что его национальные интересы будут защищены.

(Юка Обаяси. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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