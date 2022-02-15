Валиева объяснила тест на допинг тем, что по ошибке приняла лекарство своего дедушки -- МОК

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ПЕКИН (Рейтер) - Российская фигуристка Камила Валиева сказала, что позитивный результат ее теста на допинг был вызван тем, что она перепутала свои препараты с сердечным лекарством дедушки, сообщил во вторник чиновник Международного Олимпийского комитета.

Пятнадцатилетняя спортсменка дала такие объяснения накануне на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщил во вторник глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд.

В понедельник CAS принял решение, что Валиева, которая сдала положительный тест на допинг 25 декабря, может продолжать участие в Олимпийских играх в Пекине и выступить в женском одиночном катании во вторник и четверг.

"Ее аргумент состоял в том, что произошло смешивание с препаратом, который принимал ее дедушка", - сказал Освальд.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), МОК, РУСАДА и Российский олимпийский комитет не ответили немедленно на электронные письма Рейтер с просьбой о комментарии.

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька сказал в понедельник, что хочет, чтобы российские власти изменили допинговую культуру в стране и провели тщательное расследование в отношении окружения несовершеннолетней фигуристки Камилы Валиевой, а всех виновных в применении допинга детьми пожизненно отлучили от спорта.

МОК решил не проводить церемонию награждения в командных соревнованиях по фигурному катанию во время Олимпийских игр в Пекине, в которых первое место заняли российские спортсмены при участии Валиевой.

Если Валиева войдет в первую тройку по итогам турнира одиночниц, вручения медалей в женском одиночном катании тоже не будет, сообщил МОК в понедельник.

ПРОБА B

Ранее Освальд сказал на пресс-конференции, что вторая, контрольная, проба на допинг, сданная Валиевой - так называемая проба B - еще не прошла анализ, несмотря на первый позитивный результат теста.

По правилам ВАДА, моча спортсменов проверяется на наличие запрещенных веществ дважды. Если проба А оказывается положительной, лаборатория информирует соответствующее национальное антидопинговое агентство - в данном случае, РУСАДА.

Атлет имеет право отказаться от тестирования пробы В, но это является по сути признанием вины.

В противном случае, дисциплинарная процедура против спортсмена начинается только после анализа двух проб.

РУСАДА не ответило на вопрос о том, почему проба В Камилы Валиевой не была исследована.

(Иен Эксон, Джозеф Кемпбелл, Каролос Громанн, Жюльен Прето и Габриель Тетро-Фарбер. Перевод Анны Козловой)

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