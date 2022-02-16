Японские акции поднялись вслед за Уолл-стрит, техсектор возглавил рост

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(Рейтер) - Японские акции закрылись ростом в среду во главе с технологическими компаниями после двух сессий падения - Токийская биржа повторила динамику американских рынков после того, как признаки деэскалации напряженности в отношениях между Россией и Украиной вызвали ралли на Уолл-стрит.

Индекс Nikkei подскочил на 2,2% до 27.460,40 пункта, а более широкий индекс Topix вырос на 1,67% до 1.946,63 пункта.

"Японский рынок восстановился после резкого падения на предыдущей сессии, потому что рынок США подскочил ночью", — сказал Такатоси Итосима, стратег Pictet Asset Management

"Но рост был остановлен сегодня утром из-за слабости фьючерсов на Nasdaq. Напряженность между Россией и Украиной будет оставаться в центре внимания рынка примерно неделю".

Самую большую поддержку Nikkei оказали бумаги Tokyo Electron, которые подскочили на 4,91%, и Advantest, выросшие на 4,78%.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Анна Прухницка. Редактор Анна Козлова)

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