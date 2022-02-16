Японские акции поднялись вслед за Уолл-стрит, техсектор возглавил рост

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An employee of the Tokyo Stock Exchange (TSE) works at the bourse in Tokyo August 26, 2015. Japanese stocks bounced slightly in another volatile session on Wednesday morning, but sentiment remained fragile despite aggressive policy easings by Beijing as a collapse in Chinese stocks threatened to wreak havoc on a stumbling economy. REUTERS/Yuya Shino
An employee of the Tokyo Stock Exchange (TSE) works at the bourse in Tokyo August 26, 2015. Japanese stocks bounced slightly in another volatile session on Wednesday morning, but sentiment remained fragile despite aggressive policy easings by Beijing as a collapse in Chinese stocks threatened to wreak havoc on a stumbling economy. REUTERS/Yuya Shino

(Рейтер) - Японские акции закрылись ростом в среду во главе с технологическими компаниями после двух сессий падения - Токийская биржа повторила динамику американских рынков после того, как признаки деэскалации напряженности в отношениях между Россией и Украиной вызвали ралли на Уолл-стрит.

Индекс Nikkei подскочил на 2,2% до 27.460,40 пункта, а более широкий индекс Topix вырос на 1,67% до 1.946,63 пункта.

"Японский рынок восстановился после резкого падения на предыдущей сессии, потому что рынок США подскочил ночью", — сказал Такатоси Итосима, стратег Pictet Asset Management

"Но рост был остановлен сегодня утром из-за слабости фьючерсов на Nasdaq. Напряженность между Россией и Украиной будет оставаться в центре внимания рынка примерно неделю".

Самую большую поддержку Nikkei оказали бумаги Tokyo Electron, которые подскочили на 4,91%, и Advantest, выросшие на 4,78%.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Анна Прухницка. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
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Reuters Economy