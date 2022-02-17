Японские акции закрылись снижением из-за волнений вокруг Украины

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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции закрылись в минусе в четверг, поскольку аппетит инвесторов к рискованным активам снизился из-за опасений вокруг Украины и сохраняющихся тревог о росте процентных ставок во всем мире для сдерживания растущего инфляционного давления.

Индекс Nikkei снизился на 0,83% до 27.232,87 пункта, а более широкий индекс Topix - на 0,79% до 1.931,24 пункта. В среду Nikkei вырос на 2,2%.

"Ситуация вокруг Украины остается неопределенной. Вчера рынок вырос, поскольку напряженность в отношениях между Россией и Украиной снизилась. Сегодня инвесторы снова продавали акции", - сказал Икуо Мицуи из Aizawa Securities.

"Кроме того, на фоне роста цен во всем мире инвесторы задаются вопросом, насколько центральным банкам потребуется ужесточить свою денежно-кредитную политику и как это повлияет на экономику".

Больше всего потянули вниз Nikkei бумаги рекрутинговой компании Recruit Holdings, которые упали на 5,76%.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Анна Прухницка. Редактор Марина Боброва)

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