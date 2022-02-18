Индекс Nikkei закрылся в небольшом минусе на фоне ослабления геополитических опасений

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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei отыграл часть ранее понесенных потерь в пятницу, так как новости о встрече госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым на следующей неделе немного успокоили опасения инвесторов по поводу возможного вторжения РФ в Украину.

Индекс Nikkei снизился на 0,41% до 27.122,07 пункта. Более широкий индекс Topix отступил на 0,36% до 1.924,31 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 0,86%.

Подъем возглавили акции Mitsui OSK Lines Ltd, Kawasaki Kisen Kaisha Ltd и Nippon Yusen KK, подорожавшие на 3,98%, 3,45% и 2,8% соответственно.

Лидерами снижения стали бумаги Fanuc Corp, Nikon Corp и Trend Micro Inc, подешевевшие на 5,79​%, 4,25% и 3,67% соответственно.

"Похоже, рынок может на какое-то время успокоиться" после новостей о встрече Лаврова и Блинкена, сказал участник рынка из японской компании, занимающейся операциями с ценными бумагами.

"В преддверии выходных как покупать, так и продавать акции страшно, поэтому, скорее всего, произойдет откат, поскольку акции выглядят перепроданными".

Госсекретарь США Энтони Блинкен принял приглашение встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в конце следующей недели при условии, что Россия не вторгнется в Украину, сообщил Госдепартамент США в четверг.

(Бюро Рейтер в Токио. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)

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