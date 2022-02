Индекс Nikkei закрылся в минусе третью сессию подряд из-за опасений вокруг Украины

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японский фондовый индекс Nikkei завершил торги снижением третью сессию подряд в понедельник, так как сохраняющиеся опасения по поводу потенциального российского вторжения в Украину спровоцировали бегство инвесторов от риска.

Nikkei снизился на 0,78% до 26.910,87 пункта.

Более широкий индекс Topix сбавил 0,71% до 1.910,68 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 0,44%.

Подъем возглавили акции Nexon Co Ltd, Isuzu Motors Ltd и JFE Holdings Inc, подорожавшие на 2,58%, 2,5% и 1,91% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги Sharp Corp, Sumitomo Heavy Industries Ltd и Sumco Corp, подешевевшие на 10,12​%, 5,89% и 5,23% соответственно.

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин дали принципиальное согласие на проведение саммита для обсуждения ситуации вокруг Украины, сказал президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, открывая возможность выхода из самого серьезного кризиса в Европе за последние годы.

"Неопределенность все еще очень высокая, в том числе относительно того, состоится ли вообще этот саммит", что провоцирует осторожность среди инвесторов, сказал трейдер из японской компании, занимающейся операциями с ценными бумагами.

"Давайте сначала посмотрим, что произойдет на встрече министров иностранных дел".

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, проведут переговоры 24 февраля.

