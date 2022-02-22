Япония объявила о готовности присоединиться к санкциям США в отношении России

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ТОКИО (Рейтер) - Япония во вторник объявила о готовности присоединиться к Соединенным Штатам и другим странам "Большой семерки" в введении санкций против России, если президент Владимир Путин отдаст приказ о вторжении в Украину.

Путин признал независимость самопровозглашенных на востоке Украины Донецкой и Луганской народных республик и поручил вооруженным силам РФ "осуществление... функций по поддержанию мира" на территории ДНР и ЛНР.

Это действие является "неприемлемым и нарушением международного права", сказал журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида. Япония готова к решительному ответу, который может включать санкции, добавил он.

Кисида в четверг призвал президента России искать дипломатическое решение напряженности вокруг Украины, а не идти по пути военной конфронтации.

Соединенные Штаты координируют свои действия с союзниками и объявят о новых санкциях против России во вторник, сообщили американские чиновники.

Новые санкции, введенные Японией, будут предусматривать запрет на экспорт полупроводниковых чипов и других ключевых технологий, а также ужесточение ограничений в отношении российских банков, ранее сообщала газета Yomiuri.

(Тим Келли, Лейка Кихара, Киеси Такенака, Рицуко Симидзу, Тетсуши Кадзимото и Элейн Лиз. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)

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