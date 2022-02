Японский Nikkei падает четвертый день подряд из-за обострения украинского кризиса

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei закрылся снижением четвертую сессию подряд во вторник, так как дальнейшая эскалация напряженности вокруг Украины повлияла на настроения.

Nikkei упал на 1,71% до 26.449,61 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 1,55% до 1.881,08 пункта.

Подъем возглавили акции Daiichi Sankyo Co Ltd, Trend Micro Inc и Inpex Corp, подорожавшие на 9,55%, 2,72% и 1,69% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги Sharp Corp, Kawasaki Kisen Kaisha Ltd и Nissan Motor Co Ltd, подешевевшие на 8,3​%, 6,96% и 6,02% соответственно.

Япония во вторник объявила о готовности присоединиться к Соединенным Штатам и другим странам "Большой семерки" в введении санкций против России, если президент Владимир Путин отдаст приказ о вторжении в Украину.

Путин признал независимость самопровозглашенных на востоке Украины Донецкой и Луганской народных республик и поручил вооруженным силам РФ "осуществление... функций по поддержанию мира" на территории ДНР и ЛНР.

