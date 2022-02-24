ТОЧКА ЗРЕНИЯ-Путин распорядился начать военную операцию в Украине

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(Добавлены комментарии аналитиков)

(Рейтер) - Президент России Владимир Путин в четверг санкционировал военную операцию в Украине и призвал украинских военных сложить оружие.

Очевидцы Рейтер и СМИ сообщают о серии взрывов в Киеве, Харькове, Одессе, Краматорске, Мариуполе, Днепропетровске. Киев объявил о закрытии воздушного пространства Украины.

КОММЕНТАРИИ:

СЕНАТОР США МАРК УОРНЕР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО РАЗВЕДКЕ:

"Больше 70 лет мы избегали крупномасштабной войны в Европе. Своим незаконным вторжением в Украину Владимир Путин, к большому сожалению, положил конец десятилетиям общего мира. Теперь США и наши союзники по НАТО должны быть едины и решительны против усилий Путина, направленных на возрождение Российской империи в ущерб народу Украины".

КРИС УЭСТОН, PEPPERSTONE

"Рынок все время пытался понять, остановятся ли они на Донбассе, и довольно очевидно, что они идут к Киеву, что всегда было одним из худших сценариев, потому что теперь у нас впереди долгая ночь, нам надо попытаться понять, как плохо все будет, какие санкции будут введены, потому что должен быть новый раунд санкций против Путина и властей РФ. Это худший сценарий, или медвежий сценарий для рынков, и это то, что мы видим".

ТАКАХИДЕ КИУСИ, ЭКОНОМИСТ ИНСТИТУТА НОМУРА, ТОКИО

"Санкции сильно ударят и по России, и по мировой экономике. Они вызовут подъем цен на нефть до пиковых значений, падение акций и удорожание более безопасных активов, таких как иена, что собьет с пути экономическое восстановление после вызванного COVID-19 кризиса в Японии и других странах. Если Россия захватит контроль над Украиной, это станет плохим прецедентом и пошлет тревожный сигнал в такие горячие геополитические точки, как Тайвань и Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря".

КАРЛОС КАЗАНОВА, UBP, ГОНКОНГ

"Эскалация напряженности в Украине окажет повышательное давление на глобальную инфляцию через более высокие цены на энергию - так как Россия крупный экспортер энергоносителей, - но также и цены на продовольствие, поэтому мы ожидаем более высокой и более длительной базовой инфляции.

Федрезерв, похоже, не остановит попыток использовать факторы со стороны спроса для контроля над инфляционным давлением, и рынки реагируют на перспективу еще более резких повышений ставок".

ВУ ЦЯН, НЕЗАВИСИМЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИК, ПЕКИН

"Это очень неблагоприятная ситуация, и застигнутый врасплох Китай оказался втянут в нее Россией.

Существует возможность потери Китаем существующих дружественных отношений с Европой; возможно, что Китай и США могут скоро оказаться в конфронтации из-за квазиальянса между Китаем и Россией. Пока что Китай не показал сильного желания остановить войну".

ДЖЕЙМС РОЗЕНБЕРГ, EL&C BAILLIEU, СИДНЕЙ

"Военные действия в Восточной Европе встревожили инвесторов, но объемы (торгов) не показали резкого увеличения. Я не видел пока панической продажи, но клиенты, дававшие указание покупать, несколько сократили заказы".

ВАСУ МЕНОН, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТРАТЕГ OCBC, СИНГАПУР

"История показывает, что (эффект от) военных нападений вроде сегодняшнего и геополитических событий в конце концов заканчивается, если нет крупнейшего глобального воздействия на экономику. В таком случае рынки восстановятся после первоначального резкого обвала. Те, кто хочет купить на снижении, должны покупать постепенно и принимать в расчет средне- и долгосрочные перспективы".

СИД МАТУР, BNP PARIBAS В СИНГАПУРЕ

"Обострение, скорее всего, повысит инфляцию на развивающихся рынках в ближайшие месяцы... главным образом потому, что оно толкает вверх сырьевые цены.

Что касается валют развивающихся рынков, мы ожидаем, что негативное воздействие на рисковые настроения перевесит любой позитивный эффект сырьевых цен".

ДЖОРДЖ КАНААН, BARRENJOEY CAPITAL, СИДНЕЙ

"Рынок искал повод для распродажи, и теперь у него есть настоящий. Рынки сегодня не такие, как прежде, учитывая большое количество биржевых фондов и автоматизацию, они щелкают выключателем, когда есть такая неопределенность, и покупатели объявляют забастовку".

МЭТТ СИМПСОН, CITY INDEX, СИДНЕЙ

"Нечасто мы видим такой уровень волатильности (в Азии), и еще не отреагировали трейдеры в Европе, так что с момента открытия европейских рынков мы увидим полную картину. Я ожидаю, что давление к продаже на рынках акций продолжится. Цены на нефть движутся не так значительно, как можно было бы предполагать... Думаю, что золото - это новая нефть в этом смысле, оно совершило самый большой скачок сегодня".

(Андреа Шалал в Вашингтоне, Алун Джон в Гонконге, Скотт Мердок в Сиднее, Эндрю Голбрайт в Шанхае, Кевин Бакленд в Токио. Перевели Марина Боброва, Анна Козлова)

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