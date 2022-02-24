Рубль обновил рекордный минимум в системе EBS, евро падает после начала военной операции РФ в Украине
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ТОКИО (Рейтер) - Российский рубль упал до рекордного минимума в международной электронной торговой системе (EBS) в четверг, в то время как евро - до многолетнего минимума по отношению к швейцарскому франку после того, как президент России Владимир Путин санкционировал военную операцию в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об ударах по городам.
Очевидцы Рейтер и СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Харькове, Одессе, Краматорске, Мариуполе, Днепропетровске.
Более рискованные валюты, такие как австралийский доллар, также упали.
Мосбиржа приостановила торги всеми инструментами утром четверга.
Валютные биржевые торги доллар/рубль завершились на отметке 84,08, евро/рубль - 95,24. В международной электронной торговой системе (EBS) курс доллара достиг отметки 90 рублей впервые в истории.
Вырос спрос на безопасные валюты, такие как иена и доллар.
Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 8.54 МСК вырос на 0,44% до 96,613.
"Осси" подешевел на 0,55% до $0,7193. Новозеландский доллар снизился на 0,68% до $0,6726.
"Похоже, ситуация определенно ухудшится, прежде чем сможет пойти на поправку, и это означает, что товарные валюты могут ослабнуть", - сказал Джозеф Капурсо из Commonwealth Bank of Australia.
"Если дела пойдут совсем плохо", австралийский доллар может достичь $0,70, а евро может упасть еще "довольно сильно", сказал он.
Евро снизился на 0,64% до $1,1237.
Фунт стерлингов опустился на 0,34% до $1,3496.
Японская иена подорожала на 0,34% к доллару до 114,58 иены.
Юань на материковом рынке снизился на 0,19% до 6,3256, на офшорном рынке - подешевел на 0,22% до 6,3238.
Турецкая лира снизилась на 0,5% до 13,89 за доллар.
(Кевин Бакленд. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html