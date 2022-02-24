Индекс Nikkei закрылся на 15-месячном минимуме на фоне военной операции РФ в Украине
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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei закрылся на минимальном за 15 месяцев уровне в четверг, так как специальная военная операция России в Украине спровоцировала бегство инвесторов от риска.
Президент России Владимир Путин в четверг санкционировал военную операцию в Украине.
Очевидцы Рейтер и СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Харькове, Одессе, Краматорске, Мариуполе, Днепропетровске.
Индекс Nikkei упал на 1,81% до 25.970,82 пункта.
Более широкий индекс Topix снизился на 1,25% до 1.857,58 пункта.
Оба индекса зафиксировали снижение пятую сессию подряд.
(Дзюнко Фудзита. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html