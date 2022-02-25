Более 1.750 человек задержаны на акциях протеста в РФ против военной операции в Украине -- ОВД-Инфо

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МОСКВА (Рейтер) - Полицейские задержали как минимум 1.764 человека на акциях протеста против военной операции РФ на территории Украины, сообщила ведущая статистику задержаний правозащитная организация ОВД-Инфо.

По ее данным, задержания зафиксированы в 56 городах, больше всего в Москве - 965.

Согласно сообщению столичной полиции, на несогласованной акции в центральной части Москвы задержаны 600 человек.

Демонстрации в поддержку Украины прошли во многих крупных городах мира - Нью-Йорке, Вашингтоне, Лондоне, Париже, Токио и других.

"Я родилась в Украине... но сегодня я думаю, что мы все украинцы, - сказала Ивана Лотошински, гражданка США, вышедшая на акцию протеста на Таймс-сквер в Нью-Йорке. - Неважно, где ты родился, где ты живешь. Люди сейчас теряют свои жизни. Украинцы борются против этого режима из России, и... это действительно разрушительно".

(Московское бюро)

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