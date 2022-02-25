Цены на нефть снижаются после роста на 2% из-за опасений о перебоях в поставках
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ЛОНДОН (Рейтер) -Цены на нефть перешли к снижению в пятницу после резкого роста из-за опасений по поводу потенциальных перебоев с мировыми поставками в связи с санкциями против крупного экспортера - России.
Фьючерсы на нефть марки Brent к 14:26 МСК снизились на 0,91% до $98,18 за баррель, марки WTI - на 0,52% до $92,33 за баррель.
Президент РФ Владимир Путин санкционировал военную операцию против Киева, и рано утром в четверг российские войска атаковали Украину на земле, море и в воздухе, подтвердив худшие опасения Запада.
Цены на нефть после этого превысили $100 за баррель впервые с 2014 года, Brent достигла $105 за баррель.
США в четверг ввели санкции против России за вторжение в Украину.
О новых мерах против РФ также объявили Британия, Япония, Канада, Австралия и Евросоюз.
Президент США Джо Байден сказал, что Соединенные Штаты работают с другими странами над совместным высвобождением нефти из стратегических запасов.
"Европейские и американские политики до сих пор, похоже, воздерживаются от применения против России санкций, связанных с энергетикой, потому что это нанесет Европе такой же, если не больший, ущерб, что и России", - сказал аналитик SEB Бьярне Скилдроп.
В то же время по крайней мере три крупных покупателя российской нефти не смогли открыть аккредитив в западных банках для финансирования покупки сырья на фоне неопределенности на рынках, связанных с военными действиями в Украине, сообщили Рейтер в четверг четыре источника в торговых кругах.
Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду:
(Ахмад Гаддар, Эмили Чоу, перевела Ольга Девятиярова. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html