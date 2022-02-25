Японские акции закрылись в плюсе вслед за отскоком Уолл-стрит, техсектор возглавил подъем

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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции в пятницу прервали пятидневную распродажу, а тяжеловесы техсектора возглавили подъем вслед за резким отскоком Уолл-стрит накануне.

Индекс Nikkei вырос на 1,95% до 26.476,50 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 1% до 1.876,24 пункта.

Американские фондовые индексы в четверг резко выросли к закрытию торгов после того, как президент США Джо Байден объявил о новых жестких санкциях против России за вторжение РФ в Украину.

"Японский рынок продемонстрировал сильный разворот от резких потерь за короткий промежуток времени", - сказал Сейити Судзуки из Tokai Tokyo Research Institute, добавив, что отскок, однако, кажется слишком сильным, учитывая снижение фьючерсов на Nasdaq.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

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