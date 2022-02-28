Евро немного восстановился, доллар замедлил ралли после начала переговоров РФ и Украины
Новости
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
ЛОНДОН (Рейтер) -Евро восстановил часть потерь, а доллар замедлил рост к основным валютам, после того как Украина и Россия начали переговоры.
Евро к 16:26 МСК снизился на 0,74% до $1,1184. К иене он опустился на 0,8%.
"Сегодня утром по большому счету евро хорошо держится благодаря некоторому восстановлению рубля, - сказал Нил Джонс из Mizuho Bank. - Рынок переключает свое внимание на переговоры между Россией и Украиной".
Единая валюта все еще снижается на 1% швейцарскому франку.
Президент России Владимир Путин приказал военным перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства, что добавило нервозности на рынках.
Ралли доллара замедлилось после начала переговоров России и Украины. Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,44% до 97,039.
В целом на валютных рынках волатильность резко возросла, а один из наиболее часто отслеживаемых индикаторов достиг максимума с декабря 2020 года.
Японская иена подорожала на 0,08% к доллару до 115,47 иены.
"В ближайшей перспективе мы считаем, что доллар рискует подняться выше уровня сопротивления 97,47", - сказала Кэрол Конг из Commonwealth Bank of Australia.
Она сказала, что масштаб роста доллара будет зависеть от дальнейшего скачка волатильности, объема распродажи мировых акций и оценки программ ужесточения центральных банков.
По мнению Конг, высокие цены на энергоносители сдерживают курс иены, поскольку Япония закрывает основную часть своих энергетических потребностей за счет импорта.
Рынки в настоящее время оценивают вероятность повышения ставок Федеральной резервной системой США на 25 базисных пунктов на мартовском заседании в 90%, согласно инструменту CME Fedwatch, при этом вторжение российских войск в Украину положило конец спекуляциям о том, что ФРС повысит ставки на 50 базисных пунктов.
Инвесторы также считают, что война удержит Европейский центральный банк от каких-либо решительных шагов в сторону ужесточения в ближайшей перспективе.
"Осси" подешевел на 0,21% до $0,7217, новозеландский доллар снизился на 0,13% до $0,6725.
Фунт стерлингов опустился на 0,07% до $1,3396.
Биткоин вырос на 0,67% до $37.965,65, в то время как эфириум снизился на 0,26% до $2.611,25.
Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: [nL1N2V313W]
(Джойс Альвес. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html