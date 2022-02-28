Евро немного восстановился, доллар замедлил ралли после начала переговоров РФ и Украины

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ЛОНДОН (Рейтер) -Евро восстановил часть потерь, а доллар замедлил рост к основным валютам, после того как Украина и Россия начали переговоры.

Евро к 16:26 МСК снизился на 0,74% до $1,1184. К иене он опустился на 0,8%.

"Сегодня утром по большому счету евро хорошо держится благодаря некоторому восстановлению рубля, - сказал Нил Джонс из Mizuho Bank. - Рынок переключает свое внимание на переговоры между Россией и Украиной".

Единая валюта все еще снижается на 1% швейцарскому франку.

Президент России Владимир Путин приказал военным перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства, что добавило нервозности на рынках.

Ралли доллара замедлилось после начала переговоров России и Украины. Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,44% до 97,039​.

В целом на валютных рынках волатильность резко возросла, а один из наиболее часто отслеживаемых индикаторов достиг максимума с декабря 2020 года.

Японская иена подорожала на 0,08%​ к доллару до 115,47 иены.

"В ближайшей перспективе мы считаем, что доллар рискует подняться выше уровня сопротивления 97,47", - сказала Кэрол Конг из Commonwealth Bank of Australia.

Она сказала, что масштаб роста доллара будет зависеть от дальнейшего скачка волатильности, объема распродажи мировых акций и оценки программ ужесточения центральных банков.

По мнению Конг, высокие цены на энергоносители сдерживают курс иены, поскольку Япония закрывает основную часть своих энергетических потребностей за счет импорта.

Рынки в настоящее время оценивают вероятность повышения ставок Федеральной резервной системой США на 25 базисных пунктов на мартовском заседании в 90%, согласно инструменту CME Fedwatch, при этом вторжение российских войск в Украину положило конец спекуляциям о том, что ФРС повысит ставки на 50 базисных пунктов.

Инвесторы также считают, что война удержит Европейский центральный банк от каких-либо решительных шагов в сторону ужесточения в ближайшей перспективе.

"Осси" подешевел на 0,21% до $0,7217​, новозеландский доллар снизился на 0,13% до $0,6725​.

Фунт стерлингов опустился на 0,07% до $1,3396​.

Биткоин вырос на 0,67% до $37.965,65, в то время как эфириум снизился на 0,26% до $2.611,25.

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(Джойс Альвес. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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