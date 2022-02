Японские акции растут в надежде на переговоры между РФ и Украиной

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японские акции закрылись ростом в понедельник, отыграв предыдущие потери, так как инвесторы надеются на положительный исход запланированных переговоров между Россией и Украиной, ослабив опасения по поводу экономических последствий жестких санкций против Москвы.

Индекс Nikkei вырос на 0,19% до 26.526,82 пункта, после падения на 0,8% ранее в ходе сессии. Более широкий индекс Topix прибавил 0,57% до 1.886,93 пункта.

Министры иностранных дел стран Европейского союза в воскресенье поддержали новые санкции против России в связи с ее вторжением в Украину, которые включают блокировку до половины финансовых резервов Центрального банка России и отключение нескольких российских банков от SWIFT.

Россия заинтересована в том, чтобы быстро выйти на договоренности с Украиной, сказал журналистам в понедельник помощник президента России Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию на переговорах с украинцами в Белоруссии.

С начала года индекс Nikkei потерял почти 8%, а Topix - 5%.

Подъем возглавили акции JGC Holdings Corp, Toho Zinc Co Ltd и DOWA Holdings Co Ltd, подорожавшие на 6,86%, 6,43% и 4,83% соответственно.

Лидерами снижения стали бумаги Mitsui & Co Ltd, Japan Tobacco Inc и Nexon Co Ltd, подешевевшие на 4,31​%, 3,61% и 3,6% соответственно.

