Доллар возобновил подъем, кризис в Украине бьет по рынку

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ТОКИО (Рейтер) - Доллар возобновил рост по отношению к основным конкурентам, в то время как трейдеры взяли паузу, чтобы перевести дух на фоне стремительно развивающегося кризиса в Украине.

Россия и Украина договорились продолжить переговоры, найдя "некоторые точки" для сближения позиций, сообщили агентства со ссылкой на участников первого раунда переговоров, состоявшихся в Белоруссии.

"Кто знает, что произойдет дальше: Россия может стать более агрессивной, или они могут договориться о чем-то, хотя что это может быть, предсказать очень сложно", - сказал Синъитиро Кадота из Barclays.

"Люди просто следят за заголовками, но мы находимся в той точке, когда, если не будет каких-то очевидных негативных новостей, рынок пытается немного стабилизироваться".

Иена и швейцарский франк откатились после сильнейшего за почти семь недель ралли по отношению к доллару в понедельник.

Японская иена к 09:46 МСК подешевела на 0,08%​ к доллару до 115,08 иены.

Швейцарский франк опустился на 0,2% до $0,9184​.

Евро снизился на 0,13% до $1,1204​, но оставался довольно далеко от минимума предыдущей сессии в $1,1121.

Чувствительный к риску "австралиец" подорожал на 0,12% до $0,7271​.

Новозеландский доллар поднялся на 0,18% до $0,6771​.

Биткоин вырос на 0,4% до $43.303,77.

Волатильность валют в понедельник была самой высокой за 14 месяцев, показал индекс Deutsche Bank.

"Новости из Украины остаются мрачными", - говорится в записке Родриго Катрила из National Australia Bank. "Бои продолжаются, в то время как Запад стремится активизировать усилия для изоляции России".

Нестабильность будет поддерживать ставки на безопасные валюты, включая доллар, а евро будет находиться под давлением, ожидает Катрил.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,09% до 96,795​.

Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сказал в понедельник, что не исключает возможности повышения ставки ФРС на полпункта, хотя предпочитает повышение на четверть.

(Кевин Баклэнд. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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