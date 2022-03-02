Государства-члены МЭА высвободят из резервов 60 млн баррелей нефти -- министр промышленности Японии

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ТОКИО (Рейтер) - Государства-члены Международного энергетического агентства (МЭА) во вторник договорились высвободить из резервов 60 миллионов баррелей нефти, причем половина этого объема будет приходиться на США, сказал министр промышленности Японии Коити Хагиуда.

Внеочередное совещание министров было посвящено попыткам замедлить рост цен на нефть, которые поднялись выше $104 за баррель после вторжения России в Украину.

Министр добавил, что Япония еще не решила, сколько нефти высвободит из национальных резервов.

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(Юка Обаяси)

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