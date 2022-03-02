Евро тестирует уровень поддержки, кризис в Украине угрожает экономическому росту

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СИНГАПУР (Рейтер) - Евро оказался под давлением в среду, так как усиление российских обстрелов городов Украины и рост цен на нефть увеличили опасения, что пострадает экономика Европы.

Единая валюта ненадолго упала ниже уровня поддержки, достигнув 21-месячного минимума в $1,1090 накануне, но затем немного восстановилась. К 10:25 МСК евро снижался на 0,33% до $1,1089​.

"Риск заключается в устойчивом движении ниже $1,1106, если участники рынка ухудшат экономические перспективы еврозоны", - сказал аналитик Commonwealth Bank of Australia Ким Манди.

Фунт стерлингов опустился на 0,36% до $1,3273​.

Сырьевые валюты, такие как австралийский доллар, продолжали удерживать свои позиции, поскольку поддержку им оказывали растущие цены на нефть, газ, уголь и зерно. [MKTS/GLOB]

"Осси" удерживался на уровне $0,7249​.

К евро австралийская валюта выросла на 0,24% до 1,5299.

"Киви" был стабилен вблизи $0,6756​.

"Высокие цены на сырьевые товары в сочетании со значительно улучшившейся позицией Австралии в отношении баланса текущего счета свидетельствуют о том, что есть все основания ожидать, что пара австралийский доллар/доллар США откажется от своей традиционной роли валюты G10 с повышенным риском", - говорит стратег Rabobank Джейн Фоли, которая ожидает, что к концу 2022 года валюта может подняться до $0,74.

С другой стороны, высокие цены на энергоносители сдерживают рост безопасной японской иены, несмотря на геополитические потрясения, поскольку Япония импортирует большую часть энергоносителей. Иена подешевела на 0,22%​ к доллару до 115,14 иены.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,26% до 97,661​.

Юань на офшорном рынке был малоподвижен на уровне 6,3155.

Биткоин снизился на 1,57% до $43.728,63.

(Том Уэстбрук, при участии Алуна Джона. Перевела Елизавета Журавлева.)

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