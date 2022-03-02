Японские индексы упали из-за тревог по поводу последствий санкций против РФ

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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции закрылись снижением в среду после трехдневного ралли, так как растущие опасения по поводу последствий западных санкций против России в связи с вторжением в Украину способствовали бегству инвесторов от риска.

Индекс Nikkei снизился на 1,68% до 26.393,03 пункта. Более широкий индекс Topix упал на 1,96% до 1.859,94 пункта.

Лидерами снижения стали бумаги Taiheiyo Cement Corp, Chiba Bank Ltd и Bridgestone Corp, подешевевшие на 7,49​%, 6,78% и 6,75% соответственно.

"Геополитические риски остаются основным фактором, влияющим на динамику рынков. После введения санкций против России инвесторы бежали из акций, чтобы покупать долговые обязательства", - сказал Судзи Хосой из Daiwa Securities.

Компания Exxon Mobil во вторник сообщила, что в связи со вторжением РФ в Украину выйдет из нефтегазовых проектов в России, стоимость которых оценивается более чем в $4 миллиарда и которые были сосредоточены на Сахалине.

(Дзюнко Фудзита. Перевел Калеб Дэвис)

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