Honda остановила экспорт автомобилей и мотоциклов в Россию

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ТОКИО (Рейтер) - Honda сообщила в среду, что приостановила экспорт автомобилей и мотоциклов в Россию, на фоне ужесточения санкций, вводимых рядом стран против РФ в знак протеста против вторжения в Украину.

Представитель Honda сообщил Рейтер, что экспорт в Россию уже остановлен, не уточнив, когда именно решение вступило в силу.

В качестве причины приостановки Honda назвала проблемы с цепочкой поставок и финансами, а именно трудности для экспорта автомашин и совершения платежей.

В 2020 финансовом году, закончившемся в марте 2021, японский автопроизводитель продал в России 1.406 автомобилей.

(Сакура Мураками и Сатоси Сугияма)

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