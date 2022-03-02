Honda остановила экспорт автомобилей и мотоциклов в Россию
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ТОКИО (Рейтер) - Honda сообщила в среду, что приостановила экспорт автомобилей и мотоциклов в Россию, на фоне ужесточения санкций, вводимых рядом стран против РФ в знак протеста против вторжения в Украину.
Представитель Honda сообщил Рейтер, что экспорт в Россию уже остановлен, не уточнив, когда именно решение вступило в силу.
В качестве причины приостановки Honda назвала проблемы с цепочкой поставок и финансами, а именно трудности для экспорта автомашин и совершения платежей.
В 2020 финансовом году, закончившемся в марте 2021, японский автопроизводитель продал в России 1.406 автомобилей.
(Сакура Мураками и Сатоси Сугияма)
(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html