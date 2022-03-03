New York Times: Китай просил Россию отложить вторжение в Украину до окончания Олимпиады
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ВАШИНГТОН (Рейтер) - Газета New York Times сообщила со ссылкой на чиновников администрации Байдена и европейского чиновника, который сослался на доклад западной разведки, что высокопоставленные китайские чиновники в начале февраля попросили высокопоставленных российских чиновников не вторгаться в Украину до окончания зимних Олимпийских игр в Пекине.
Газета сообщила, что доклад разведки указывает на то, что высокопоставленные китайские чиновники обладали определенным уровнем знаний о планах или намерениях России вторгнуться в Украину до того, как президент России Владимир Путин начал операцию на прошлой неделе.
Источник, знакомый с вопросом, подтвердил Рейтер, что Китай сделал запрос, но отказался сообщить подробности. Источник пожелал остаться неназванным из-за чувствительного характера вопроса.
"Утверждения, упомянутые в соответствующих сообщениях, являются спекуляциями, не имеющими под собой никаких оснований, и направлены на то, чтобы переложить вину и очернить Китай", - сказал Лю Пэнъюй, представитель посольства Китая в Вашингтоне.
Государственный департамент США, ЦРУ и Совет по национальной безопасности Белого дома пока не ответили на просьбу о комментарии.
(Стив Холланд, Дойна Чиаку, Дэвид Бруннстром и Майкл Мартина в Вашингтоне)
(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
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