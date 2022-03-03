Спортсмены из РФ и Белоруссии не смогут участвовать в Паралимпиаде в Пекине -- Международный паралимпийский комитет

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(Рейтер) - Российские и белорусские спортсмены не смогут участвовать в зимних Паралимпийских играх в Пекине в свете украинского кризиса, сообщил в четверг Международный паралимпийский комитет (МПК).

МПК накануне разрешил участие спортсменов из Белоруссии и РФ в Играх в нейтральном статусе, сообщив, что соблюдает свои правила и что "спортсмены не являются агрессорами".

"По итогам специального заседания Руководящий совет МПК принял решение отказать спортсменам от Паралимпийского комитета России и Национального паралимпийского комитета Белоруссии в участии в зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине", - говорится в заявлении МПК.

"Это означает, что параспортсменам из этих соответствующих стран больше не будет разрешено участвовать в Играх, которые откроются 4 марта 2022 года".

"Очевидно, что быстро обостряющаяся ситуация сейчас поставила нас в уникальное и невозможное положение так близко к началу Игр".

(Шриватса Шридхар)

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