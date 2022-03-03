Формула-1 не будет проводить гонки в России
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(Рейтер) - Формула-1 больше не будет проводить гонки в России после того, как организаторы расторгли контракт с промоутером Гран-при России, говорится в заявлении, сделанном в четверг.
Ранее Формула-1 сообщила, что Гран-при России в этом году не состоится из-за того, что РФ начала вторжение в Украину.
Этап должен был пройти 25 сентября в Олимпийском парке Сочи, но организаторы Формулы-1 сообщили, что проведение Гран-при в "текущих обстоятельствах" невозможно.
(Абхишек Такле)
(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html