Формула-1 не будет проводить гонки в России

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(Рейтер) - Формула-1 больше не будет проводить гонки в России после того, как организаторы расторгли контракт с промоутером Гран-при России, говорится в заявлении, сделанном в четверг.

Ранее Формула-1 сообщила, что Гран-при России в этом году не состоится из-за того, что РФ начала вторжение в Украину.

Этап должен был пройти 25 сентября в Олимпийском парке Сочи, но организаторы Формулы-1 сообщили, что проведение Гран-при в "текущих обстоятельствах" невозможно.

(Абхишек Такле)

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