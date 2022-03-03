Nissan приостановил экспорт автомобилей в Россию, ждет перебоев в производстве

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ТОКИО (Рейтер) - Nissan Motor сообщила в четверг, что приостановила экспорт автомобилей в Россию из-за логистических проблем, связанных с конфликтом в Украине.

Японский автопроизводитель, который в прошлом году продал в России 53.000 автомобилей, ожидает, что "дальнейшие проблемы" приведут к остановкам и перебоям в местном производстве, сообщил представитель компании в комментарии Рейтер по электронной почте.

(Дэвид Долан)

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