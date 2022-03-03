Nissan приостановил экспорт автомобилей в Россию, ждет перебоев в производстве
Новости
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
ТОКИО (Рейтер) - Nissan Motor сообщила в четверг, что приостановила экспорт автомобилей в Россию из-за логистических проблем, связанных с конфликтом в Украине.
Японский автопроизводитель, который в прошлом году продал в России 53.000 автомобилей, ожидает, что "дальнейшие проблемы" приведут к остановкам и перебоям в местном производстве, сообщил представитель компании в комментарии Рейтер по электронной почте.
(Дэвид Долан)
(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html