Nissan приостановил экспорт автомобилей в Россию, ждет перебоев в производстве

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People stand near the Nissan logo during a media day for the Auto Shanghai show in Shanghai, China April 20, 2021. REUTERS/Aly Song
People stand near the Nissan logo during a media day for the Auto Shanghai show in Shanghai, China April 20, 2021. REUTERS/Aly Song

ТОКИО (Рейтер) - Nissan Motor сообщила в четверг, что приостановила экспорт автомобилей в Россию из-за логистических проблем, связанных с конфликтом в Украине.

Японский автопроизводитель, который в прошлом году продал в России 53.000 автомобилей, ожидает, что "дальнейшие проблемы" приведут к остановкам и перебоям в местном производстве, сообщил представитель компании в комментарии Рейтер по электронной почте.

(Дэвид Долан)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Economy