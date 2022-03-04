Японский Nikkei упал до минимума 2 нед на фоне эскалации военных действий в Украине
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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei в пятницу показал самое сильное падение почти за две недели на фоне эскалации военных действий в Украине, но избежал закрытия на минимуме 15 месяцев, поскольку рынок стабилизировался на дневной сессии.
Индекс Nikkei упал на 2,23% до 25.985,47 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 1,96% до 1.844,94 пункта.
Лидерами снижения стали бумаги Hino Motors, AGC Inc и Nippon Sheet Glass Co, подешевевшие на 14,76%, 9,72% и 6,89% соответственно.
Инвесторы были встревожены сообщениями о пожаре на крупнейшей в Европе атомной электростанции на фоне ожесточенных боев между российскими и украинскими войсками. Позднее пожар был потушен украинскими войсками, а министр энергетики США сообщил, что нет никаких признаков повышенного уровня радиации.
"Инвесторы были настроены на уход от риска по всему миру из-за новостей о пожаре на атомной электростанции", - сказал Чихиро Охта из SMBC Nikko Securities.
"Японский Nikkei упал больше других рынков, потому что инвесторы использовали его ликвидность и размер для хеджирования рисков".
Все подсектора Nikkei снизились в пятницу, хотя акции энергетических компаний упали меньше всего, чему способствовало повышение цен на сырую нефть на фоне беспокойства о поставках из России.
(Дзюнко Фудзита и Кевин Бакленд. Бюро Рейтер в Гданьске)
(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
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