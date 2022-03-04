Японский Nikkei упал до минимума 2 нед на фоне эскалации военных действий в Украине

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A man walks past the logo of Japan Exchange Group Inc. at the Tokyo Stock Exchange (TSE) in Tokyo August 26, 2015. Asian stocks fell on Wednesday as investors feared fresh rate cuts in China would not be enough to stabilize its cooling economy or halt a collapse in its stock markets. REUTERS/Yuya Shino
A man walks past the logo of Japan Exchange Group Inc. at the Tokyo Stock Exchange (TSE) in Tokyo August 26, 2015. Asian stocks fell on Wednesday as investors feared fresh rate cuts in China would not be enough to stabilize its cooling economy or halt a collapse in its stock markets. REUTERS/Yuya Shino

ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei в пятницу показал самое сильное падение почти за две недели на фоне эскалации военных действий в Украине, но избежал закрытия на минимуме 15 месяцев, поскольку рынок стабилизировался на дневной сессии.

Индекс Nikkei упал на 2,23% до 25.985,47 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 1,96% до 1.844,94 пункта.

Лидерами снижения стали бумаги Hino Motors, AGC Inc и Nippon Sheet Glass Co, подешевевшие на 14,76​%, 9,72% и 6,89% соответственно.

Инвесторы были встревожены сообщениями о пожаре на крупнейшей в Европе атомной электростанции на фоне ожесточенных боев между российскими и украинскими войсками. Позднее пожар был потушен украинскими войсками, а министр энергетики США сообщил, что нет никаких признаков повышенного уровня радиации.

"Инвесторы были настроены на уход от риска по всему миру из-за новостей о пожаре на атомной электростанции", - сказал Чихиро Охта из SMBC Nikko Securities.

"Японский Nikkei упал больше других рынков, потому что инвесторы использовали его ликвидность и размер для хеджирования рисков".

Все подсектора Nikkei снизились в пятницу, хотя акции энергетических компаний упали меньше всего, чему способствовало повышение цен на сырую нефть на фоне беспокойства о поставках из России.

(Дзюнко Фудзита и Кевин Бакленд. Бюро Рейтер в Гданьске)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
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