Япония высвободит 7,5 млн баррелей нефти из запасов для компенсации перебоев в поставках

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ТОКИО (Рейтер) - Япония направит на рынки 7,5 миллиона баррелей нефти из частных резервов в рамках скоординированной распечатки резервов под руководством Международного энергетического агентства (МЭА), сказал в пятницу министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

Это 12,5% от запланированного скоординированного высвобождения нефти из запасов - общим объемом в 60 миллионов баррелей, - о котором США и другие страны-члены МЭА договорились во вторник, чтобы компенсировать перебои в поставках после вторжения России в Украину.

Семь с половиной миллионов баррелей нефти, что эквивалентно примерно четырехдневному потреблению, будут предоставлены японскими нефтеперерабатывающими компаниями, как только будут завершены необходимые процедуры, сказал представитель японского министерства.

(Юка Обаяси)

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