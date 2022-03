Японский Nikkei прервал 9-дневную полосу побед, ЦБ Японии помог ограничить потери

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei снизился в понедельник, прервав многодневную череду повышений, поскольку инвесторы фиксировали прибыль перед завершением финансового года на этой неделе.

Индекс Nikkei снизился на 0,73% до 27.943,89 пункта, в то время как более широкий индекс Topix снизился на 0,41% до 1.973,37 пункта.

"Неудивительно, что после девятидневной полосы побед усилилось чувство осторожности в отношении роста акций, - сказал трейдер японской фирмы. - Естественно, что сейчас в центре внимания трейдеров будет фиксация прибыли".

Производители чипов повторили пятничную динамику американских коллег: акции Tokyo Electron упали на 1,31%.

Лидерами снижения стали бумаги Pacific Metals Co, Toho Zinc Co и DOWA Holdings Co, подешевевшие на 6,64​%, 5,41% и 5,08% соответственно.

Акции Mitsubishi Motors подорожали на 3,43%.

Снижение Nikkei было ограниченным благодаря двойному предложению Банка Японии о покупке неограниченного количества 10-летних гособлигаций, которое показало приверженность регулятора ультраголубиной политике контроля кривой доходности, в то время как базовая доходность госдолга достигла подразумеваемого потолка.

