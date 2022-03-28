Японский Nikkei прервал 9-дневную полосу побед, ЦБ Японии помог ограничить потери

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A man walks past the logo of Japan Exchange Group Inc. at the Tokyo Stock Exchange (TSE) in Tokyo August 26, 2015. Asian stocks fell on Wednesday as investors feared fresh rate cuts in China would not be enough to stabilize its cooling economy or halt a collapse in its stock markets. REUTERS/Yuya Shino
A man walks past the logo of Japan Exchange Group Inc. at the Tokyo Stock Exchange (TSE) in Tokyo August 26, 2015. Asian stocks fell on Wednesday as investors feared fresh rate cuts in China would not be enough to stabilize its cooling economy or halt a collapse in its stock markets. REUTERS/Yuya Shino

ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei снизился в понедельник, прервав многодневную череду повышений, поскольку инвесторы фиксировали прибыль перед завершением финансового года на этой неделе.

Индекс Nikkei снизился на 0,73% до 27.943,89 пункта, в то время как более широкий индекс Topix снизился на 0,41% до 1.973,37 пункта.

"Неудивительно, что после девятидневной полосы побед усилилось чувство осторожности в отношении роста акций, - сказал трейдер японской фирмы. - Естественно, что сейчас в центре внимания трейдеров будет фиксация прибыли".

Производители чипов повторили пятничную динамику американских коллег: акции Tokyo Electron упали на 1,31%.

Лидерами снижения стали бумаги Pacific Metals Co, Toho Zinc Co и DOWA Holdings Co, подешевевшие на 6,64​%, 5,41% и 5,08% соответственно.

Акции Mitsubishi Motors подорожали на 3,43%.

Снижение Nikkei было ограниченным благодаря двойному предложению Банка Японии о покупке неограниченного количества 10-летних гособлигаций, которое показало приверженность регулятора ультраголубиной политике контроля кривой доходности, в то время как базовая доходность госдолга достигла подразумеваемого потолка.

(Бюро Рейтер в Токио)

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Reuters Economy