(Прямая трансляция) В Японии проводятся государственные похороны бывшего премьер-министра Абэ Синдзо

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27 сентября правительство проведёт государственные похороны бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, который был застрелен во время кампании по выборам в Палату советников, в Ниппон Будокан (район Тиёда, Токио) с 14:00. Это вторые государственные похороны бывшего премьер-министра в послевоненное время, ранее так был похоронен бывший премьер-министр Ёсида Сигэру. В мероприятии примут участие около 6000 человек, в том числе члены парламента, иностранные высокопоставленные лица, представители местных органов власти и представители различных сфер, а премьер-министр Кисида Фумио и бывший премьер-министр Суга Ёсихидэ произнесут траурные речи.

[Видео: THE PAGE на Youtube]