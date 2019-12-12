Старшеклассника в Японии обвинили в торговле ураном онлайн

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Токио, 10 декабря (Jiji Press). Полиция Токио подозревает старшеклассника и троих других людей в торговле ураном на сайте онлайн-аукциона в Японии.

Столичное управление полиции передало четверых задержанных прокурорам по подозрению в нарушении закона, регулирующего оборот ядерных материалов.

24-летний мужчина из Адзумино, префектура Нагано, подозревается в продаже природного урана и других материалов 17-летнему старшекласснику в Коганэи, Токио, и 61-летнему мужчине в Кога, префектура Ибараки, в общей сложности за 60 752 йены в период с октября 2017 года по январь 2018 года.

Все они признали обвинение, согласно источникам, знакомым с полицейским расследованием. По словам источников, мальчик сказал следователям полиции, что хотел получить уран, потому что это редкий материал.

Купивший урановую руду старшеклассник также предположительно продал без регистрации порошок, который он получил из руды, троим людям в период с мая по июнь 2018 года, нарушив законы о контроле ядовитых и вредных веществ.

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