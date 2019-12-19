Honda впервые в Японии предложит «третий уровень» автономности автомобиля: переход в режим самоуправления в пробках на автомагистралях уже летом будущего года

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Автомобилестроительная компания Honda намеревается ориентировочно летом будущего года выпустить в продажу модификацию своего роскошного седана Legend, оснащенную технологией, которая позволит переводить систему управления в автоматический режим в пробках на скоростных автомагистралях. Это соответствует так называемому «третьему уровню» автономности транспортного средства по классификации SAE. Впервые такой уровень планирует предложить японский производитель. С весны будущего года, когда вступают в действие поправки в Закон о дорожном движении, допускающие движение транспортных средств в режиме самоуправления на общественных дорогах, конкурентная борьба среди разработчиков, вероятно, станет ещё более острой.

Технология, реализуемая компанией Honda, избавит от необходимости нажимать на педали и поворачивать руль в дорожной пробке и даже даст возможность оторвать взгляд от происходящего впереди по ходу движения. Это позволяет рассчитывать на снижение утомления от длительного пребывания за рулём: водитель получит возможность посмотреть телевизор или воспользоваться смартфоном. А в случае экстренной необходимости, или когда пробка «рассосётся», система призовёт водителя вернуться к управлению звуковыми и другими сигналами. Поскольку модификация модели Legend, которая поступит в продажу летом наступающего года, оснащена рядом дорогостоящих датчиков, цена новинки, как ожидается, составит порядка 10 млн йен.

Немецкая компания BMW, а также японский производитель Nissan первыми на японском рынке предложили модели, позволяющие водителю оторвать руки от руля на скоростной автомагистрали. Но в обоих случаях нововведения соответствуют «второму уровню» автономии: они требуют от водителя следить за обстановкой впереди на случай возникновения экстренной ситуации.

Между тем компания Toyota поставила целью во время летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио предложить в Олимпийской деревне услуги беспилотных автомобилей e-Palette, соответствующих «четвёртому уровню» – способных работать без человека.



Нынешняя модель Legend компании Honda (снимок предоставлен компанией Honda)

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