Бывшего журналиста TBS обязали выплатить возмещение: Токийский окружной суд признал Ито Сиори пострадавшей от изнасилования

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Токийский окружной суд 18 декабря вынес вердикт по иску журналистки Ито Сиори (30 лет), требовавшей возмещения на сумму 11 млн йен от бывшего корреспондента телеканала TBS Ямагути Нориюки за насилие сексуального характера. Главный судья Судзуки Акихиро признал, что ответчик Ямагути «совершил действия сексуального характера в отношении истца, находившейся в бессознательном состоянии», и, несмотря на отказ, пытался их продолжить после того, как она пришла в сознание. При этом судья отверг требования к Ито со стороны Ямагути возместить вред, причиненный его авторитету в обществе заявлениями на пресс-конференциях и другими действиями.

В постановлении судья признал, что в момент, когда Ито заходила в гостиницу, она находилась в состоянии опьянения после употребления соответствующего количества спиртного. Он заключил, что, судя по незамедлительному обращению за консультацией об ущербе и другим обстоятельствам, «согласия не было; отсутствуют и мотивы выступать с ложными заявлениями».

В отношении возражений Ямагути суд отметил, что «наличие нерезонных изменений показаний умаляет достоверность». Что же касается заявлений Ито на пресс-конференциях, суд счёл, что «действия, предпринятые с целью улучшить положение жертв преступлений сексуального характера» не являются деяниями, порочащими честь и достоинство.

Согласно поданному иску и другим материалам, Ито обратилась в суд после того, как в апреле 2015 года во время совместного застолья с Ямагути, на которое она пришла за советом о работе на новом месте, она потеряла сознание, после чего подверглась сексуальному насилию в одной из столичных гостиниц. Ямагути возражал, что «имело место согласие» и т. п.

В июле 2016 года Токийская окружная прокуратура, куда было направлены материалы о подозрении в совершении сексуального преступления, отказалась выдвигать уголовные обвинения против Ямагути, сочтя подозрения недостаточно обоснованными. Ито пыталась опротестовать это решение, однако надзорный комитет прокуратуры посчитал, что «достаточные причины для пересмотра решения отсутствуют» и заключил, что отказ от уголовного преследования является надлежащим решением.

После вынесения судебного вердикта Ито, общаясь с прессой, с улыбкой заметила: «На гражданском судебном процессе открылись все улики и показания. Я воспринимаю это как период, который уже позади».



После вынесения вердикта Ито Сиори, обвинившая в изнасиловании бывшего ведущего телеканала TBS, держит плакат с надписью: «Иск выигран». 18 декабря, Токио, район Тиёда

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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