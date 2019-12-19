Япония и Россия договорились о развитии Дальнего Востока

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Москва, 18 декабря (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и министр экономического развития России Максим Орешкин договорились в среду о том, что две страны будут содействовать развитию дальневосточного региона России.

На заседании Межправительственного комитета по торгово-экономическим вопросам с министром экономического развития России Максимом Орешкиным, проходившем в пригороде Москвы, обе стороны также подтвердили планы развития Дальнего Востока и Приморья в качестве единой экономической сферы. Это уже 15-е такое совещание, оно проходило под сопредседательством двух министров.

На совместной пресс-конференции после встречи Мотэги сказал, что двустороннее сотрудничество неуклонно развивается и что сотрудничество двух стран проходило нормально. Обе стороны согласились активизировать усилия, добавил он.

В качестве конкретных примеров будущего экономического сотрудничества Мотэги назвал усилия по повышению производительности труда в сельском, лесном и рыбном хозяйстве России, содействие использованию Транссибирской магистрали и строительству базы для перекачки сжиженного природного газа на Камчатском полуострове.

Двусторонний комитет в основном занимается планом экономического сотрудничества, состоящим из восьми пунктов, включающим энергетику, который премьер-министр Японии Абэ Синдзо предложил президенту России Владимиру Путину в 2016 году.

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